Кремль о праве кабмина вводить режим ЧС, работе медиков и переговорах Путина и Трампа

В Кремле рассказали о прошедших переговорах президентов России и США, оценили систему здравоохранения России и обосновали право Правительства вводить режим ЧС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с развитием коронавируса в России, в частности, высказал мнение Кремля по вопросу наделения Правительства специальными полномочиями в условиях пандемии, а также оценил работу российской системы здравоохранения.

Наделение кабинета министров правом вводить в стране режим ЧС является, по его мнению, оправданным, так как именно Правительство реализует все меры по борьбе с распространением инфекции на территории России.

так как именно Правительство реализует все меры по борьбе с распространением инфекции на территории России. Что же касается системы здравоохранения России и работы российских медиков, то в Кремле оценивают их деятельность очень высоко, считая проводимую работу очень хорошей. Тем не менее, по итогам эпидемии будет произведен полный и всесторонний анализ с выводами и необходимыми решениями.

считая проводимую работу очень хорошей. Тем не менее, по итогам эпидемии будет произведен полный и всесторонний анализ с выводами и необходимыми решениями. Прокомментировал Песков и введенные в Москве и Московской области меры по самоизоляции граждан, назвав их своевременными и соответствующими необходимым задачам по предотвращению распространения коронавируса на территории страны.

Также, пресс-секретарь президента рассказал о телефонных переговорах лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.