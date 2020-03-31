Кремль о праве кабмина вводить режим ЧС, работе медиков и переговорах Путина и Трампа
В Кремле рассказали о прошедших переговорах президентов России и США, оценили систему здравоохранения России и обосновали право Правительства вводить режим ЧС.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с развитием коронавируса в России, в частности, высказал мнение Кремля по вопросу наделения Правительства специальными полномочиями в условиях пандемии, а также оценил работу российской системы здравоохранения.
- Наделение кабинета министров правом вводить в стране режим ЧС является, по его мнению, оправданным, так как именно Правительство реализует все меры по борьбе с распространением инфекции на территории России.
- Что же касается системы здравоохранения России и работы российских медиков, то в Кремле оценивают их деятельность очень высоко, считая проводимую работу очень хорошей. Тем не менее, по итогам эпидемии будет произведен полный и всесторонний анализ с выводами и необходимыми решениями.
- Прокомментировал Песков и введенные в Москве и Московской области меры по самоизоляции граждан, назвав их своевременными и соответствующими необходимым задачам по предотвращению распространения коронавируса на территории страны.
Также, пресс-секретарь президента рассказал о телефонных переговорах лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
- Главы государств обсудили цены на нефть отметив, что сложившаяся на мировом рынке нефтепродуктов ситуация не отвечает интересам как России, так и США. По итогам разговора принято решение организовать консультации по вопросу стабилизации цен на нефть на уровне министров энергетики.
- При этом Песков опроверг слова американского лидера Дональда Трампа о том, что Владимир Путин просил его об отмене санкционного режима в течение последних двух лет. Он не привел никаких подробностей, ограничившись коротким отрицательным ответом, пишет ТАСС.
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