Мишустин прокомментировал налог на проценты по вкладам и помощь МСП

Налог на проценты по вкладам не коснется зарплатных счетов и будет взиматься только с сумм, превышающих 60 тыс. рублей, а правительство будет разрабатывать новые меры поддержки МСП.

Во время совещания, посвященного ситуации с распространением коронавируса в России, премьер-министр страны Михаил Мишустин прокомментировал принятый Госдумой проект закона о введении налога на проценты по вкладам и остаткам на счетах, превышающим 1 млн рублей, пишет ТАСС.

По его словам:

зарплатные счета россиян будут исключены из расчета налога, так как они относятся к тем счета, процентные ставки по которым не превышают 1% годовых;

будут исключены из расчета налога, так как они относятся к тем счета, процентные ставки по которым не превышают 1% годовых; налог в размере 13% будет начисляться только на суммы, превышающие 60 тыс. рублей, то есть, доход полученный в виде процентов по вкладам превышающим 1 млн. рублей будет облагаться налогом только в том случае, если он будет превышать 60 тыс. рублей;

будет начисляться только на суммы, то есть, доход полученный в виде процентов по вкладам превышающим 1 млн. рублей будет облагаться налогом только в том случае, если он будет превышать 60 тыс. рублей; налог на проценты по вкладам будет введен в России начиная с 2021 года, а оплата по нему состоится только в 2022 году.

Также, премьер заявил, что правительство планирует расширять перечень мер по поддержке малого и среднего предпринимательства в условиях пандемии коронавируса. Решение о новых мерах будет приниматься на основе мониторинга экономической ситуации в стране, пишет РИА Новости.