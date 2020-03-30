Правительство поддержит отрасли экономики, наиболее пострадавшие от коронавируса

Правительство окажет первоочередную поддержку тем сферам экономики, которые наиболее пострадали от коронавируса.

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал те сферы экономики, которые наиболее пострадали от коронавируса, пишет РИА Новости. Именно эти отрасли экономики получат поддержку от государства в первую очередь:

транспортная отрасль, в основном, это авиаперевозчики и компании занимающиеся автомобильными перевозками;

отрасли культуры, досуга и развлечений, физической культуры и спорта;

туристическая отрасль и гостиничный бизнес;

отрасль общественного питания;

отрасль бытовых услуг;

сфера образования, в части учреждений, оказывающих услуги доп. образования, а также негосударственных образовательных учреждений.

Также будет оказана поддержка представителям малого и среднего бизнеса: