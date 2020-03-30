Правительство поддержит отрасли экономики, наиболее пострадавшие от коронавируса
30.03.2020 13:22
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Правительство окажет первоочередную поддержку тем сферам экономики, которые наиболее пострадали от коронавируса.
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал те сферы экономики, которые наиболее пострадали от коронавируса, пишет РИА Новости. Именно эти отрасли экономики получат поддержку от государства в первую очередь:
- транспортная отрасль, в основном, это авиаперевозчики и компании занимающиеся автомобильными перевозками;
- отрасли культуры, досуга и развлечений, физической культуры и спорта;
- туристическая отрасль и гостиничный бизнес;
- отрасль общественного питания;
- отрасль бытовых услуг;
- сфера образования, в части учреждений, оказывающих услуги доп. образования, а также негосударственных образовательных учреждений.
Также будет оказана поддержка представителям малого и среднего бизнеса:
- на 6 месяцев будут отложены все платежи по уже существующим кредитам у представителей МСП тех отраслей, которые наиболее пострадали от коронавируса;
- треть таких платежей возьмет на себя государство, предоставив субсидии, треть оплатят банки, а треть останется на балансе МСП;
- будет расширен специальный налоговый режим для самозанятых, начиная с июля текущего года, но вводить его регионы смогут по своей инициативе.
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