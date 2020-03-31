ГД приняла законы о налоге на проценты по вкладам и наказаниях за нарушение карантина

Госдума РФ рассмотрела ряд законопроектов, которые предусматривают введение наказания за нарушение карантина по коронавирусу, распространение фейковой информации о COVID-19 и введении налога на проценты по вкладам.

Депутаты Государственной думы РФ приняли законопроекты о наказаниях за нарушение карантинного режима и распространение фейковой информации о коронавирусе, пишет РБК.

Так:

за нарушение карантинного режима, которое привело к заражению большого числа людей, предусмотрены штрафы от 500 тыс. до 1 млн рублей, лишение свободы сроком до 3 лет или лишение права в течение 3 лет занимать определенные должности;

лишение свободы сроком или лишение права в течение занимать определенные должности; если в результате нарушения карантинного режима погиб один человек, штрафы составят от 1 млн до 2 млн руб , а срок тюремного заключения до 5 лет;

, а срок тюремного заключения а за гибель двух и более человек из-за нарушения карантинного режима предусмотрено лишение свободы сроком до 7 лет;

за распространение фейковой информации, которую признают угрожающей жизни, здоровью или безопасности граждан, штрафы составят от 300 до 700 тыс. рублей, также предусмотрены общественные работы сроком до 360 часов и исправительные работы сроком до 1 года, либо тюремное заключение сроком до 3 лет.

Также, депутаты приняли в третьем чтении проект закона о введении налога в размере 13% на проценты, получаемые по вкладам и остаткам на счетах, превышающим 1 млн рублей. При этом в базу по расчету налога не будут включены проценты, получаемые по эскроу счетам и тем счетам, процентные ставки по которым не превышают 1% годовых за весь отчетный период, пишет ТАСС.