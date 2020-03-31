ГД поддержала наделение Правительства полномочиями вводить режим ЧС
31.03.2020 11:28
Комментарии
Депутаты одобрили законопроект, наделящий Правительство России полномочиями вводить в стране режим ЧС.
Государственная дума России рассмотрела законопроект наделяющий Правительство России специальными полномочиями в условиях распространения коронавируса, сообщает ТАСС. Депутаты одобрили документ в первом чтении. Согласно новому проекту закона, Правительство может:
- вводить режимы чрезвычайной ситуации и повышенной готовности на территории страны;
- в срок до 90 дней ограничивать торговлю определенным перечнем медицинских изделий;
- устанавливать мораторий о банкротстве;
- изменять сроки внесения взносов в фонды персональной ответственности туристических операторов и регулировать механизм возврата средств туристам отдельно по каждой стране, в которую прекращены полеты из-за сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом;
- устанавливать возможность госзакупок у единственного поставщика в 2020 году;
- также в 2020 году изменять срок исполнения контрактов и списывать штрафные санкции, предусмотренные за их неисполнение в том случае, если причиной возникших проблем является ситуация с распространением коронавируса.
Комментировать (без регистрации)
Читать еще:
Написать комментарий