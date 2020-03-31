ГД поддержала наделение Правительства полномочиями вводить режим ЧС

Государственная дума России рассмотрела законопроект наделяющий Правительство России специальными полномочиями в условиях распространения коронавируса, сообщает ТАСС. Депутаты одобрили документ в первом чтении. Согласно новому проекту закона, Правительство может:

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