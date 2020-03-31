Сроки вступительных экзаменов в вузы будут перенесены

Из-за распространения коронавируса в России будут перенесены сроки сдачи ЕГЭ, в связи с этим в вузах перенесут сроки приема абитуриентов.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил, что сроки приема абитуриентов в вузы будут перенесены. Такое решение принято из-за переноса сроков ЕГЭ. По его словам прием абитуриентов в вузы будет определен после того, как будут известны сроки сдачи Единого госэзкамена. Планируется, что зачисления в вузы начнется в конце августа, пишет РИА Новости.