Большинство россиян не имеют сбережений на случай проблем с коронавирусом

Россияне истратят имеющиеся сбережения через полгода, в случае возникновения проблем из-за пандемии коронавируса.

Опрос, проведенный по заказу СК «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» показал, что 63,6% россиян не имеют сбережений. Причем согласно результатам проведенного исследования, те граждане страны, которые все же имеют какие-то накопленные средства, лишатся их в течение полугода в случае потери работы из-за коронавируса. К таким выводам пришли специалисты научно-технического центра «Перспектива», осуществлявшие опрос.

При этом более 60% опрошенных россиян заявили, что они испытывают трудности в том, чтобы прожить на зарплату или стипендию, которых не хватает до следующего получения средств, пишет РБК.