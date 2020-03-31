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Русский космос

Когда в Россию придет жара, способная остановить коронавирус

31.03.2020 10:47
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Когда в Россию придет жара, способная остановить коронавирус

Синоптики рассказали, когда в России ждать наступления жаркой погоды, которая сможет предотвратить распространение коронавируса.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, когда в России установится сухая и жаркая погода. Именно такая погода, по мнению экспертов, может предотвратить распространения коронавируса. По его словам, на юге страны жаркая погода, обычно, устанавливается в начале июня, в другие области России, включая Московский регион, приход жары можно ожидать только в июле. Тем не менее, в мае будут отдельные достаточно теплые дни, температура воздуха в которые может подняться до 21-23 градусов, пишет РИА Новости.

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