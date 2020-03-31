Режим самоизоляции ввели 26 регионов

По аналогии с Москвой и Московской областью власти 26 российских регионов приняли решение ввести на территории режим самоизоляции

Режим самоизоляции, при котором жители могут выходить из дома только для обращения в медучреждение за получением экстренной помощи, для поездки на обязательную работу, похода в ближайшие продуктовый магазин и аптеку, для выноса мусора и выгула домашних животных, ввели в 26 субъектах РФ.

Последовать совету премьера России Михаила Мишустина, который настоятельно рекомендовал регионам ввести режим самоизоляции, решили в республиках Адыгея, Марий Эл, Коми, Татарстан и Якутия, в Архангельской, Вологодской, Иркутской, Калининградской, Мурманской, Новгородской, Липецкой, Рязанской, Свердловской, Ленинградской, Белгородской, Волгоградской, Курской, Нижегородской, Саратовской, Калужской, Ростовской, и Ульяновской областях, в Санкт-Петербурге, Чувашии и Чечне, пишет РБК.

По последним данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в России зафиксировано 1836 инфицированных, 66 человек вылечились, 11 скончались.