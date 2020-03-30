Режим самоизоляции должен быть распространен на все регионы

Премьер Михаил Мишустин поручил губернаторам рассмотреть возможность введения режима самоизоляции.

Губернаторы регионов должны распространить режим самоизоляции граждан на своих территориях. С таким поручением к региональным властям обратился премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, меры, которые приняли Москва и Московская область, будут способствовать снижению рисков, связанных с распространением в России коронавирусной инфекции, пишет RT.

Напомним, что в Москве и Подмосковье введен специальный режим самоизоляции для всех жителей, независимо от возраста. В настоящее время люди могут покидать свои дома только в случае необходимости обратиться за экстренной медпомощью, обязательных поездок на работу, похода в ближайшие продовольственный магазин или аптеку, а также выгула домашних животных.