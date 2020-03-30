Режим самоизоляции в Москве могут продлить до 14 апреля

30.03.2020 19:41 Комментарии

Оперштаб сообщил о продлении режима самоизоляции для москвичей, но в последствии изменил сообщение отметив, что режим "будет действовать в ближайшее время".

Власти столицы решили продлить режим самоизоляции для жителей столицы до 14 апреля. Такие данные озвучил оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в своем Telegram-канале. Тем не менее, через непродолжительное время сообщение было отредактировано, а точная дата окончания режима самоизоляции изменена на формулировку "ближайшее время", пишет RT.