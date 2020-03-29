Власти Москвы ввели режим самоизоляции для всех горожан

В столице начиная с завтрашнего дня вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей города независимо от возраста. Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Фото: gagarin.mos.ru

Жители города смогут покидать квартиры только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медпомощью, для поездок на работу тем, кто обязан на неё ходить. Помимо этого, выйти на улицу можно будет за продуктами и в аптеку. Граждане также имеют право выгуливать домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 м от места проживания и выносить бытовой мусор, предает russian.rt.

Аналогичные ограничительные меры были введены и в Подмосковье.

По последней информации, в столице было выявлено 1014 случаев заражения COVID-2019.