Трамп обсудит с Путиным цены на нефть и коронавирус

Американских лидер анонсировал телефонный разговор с главой России Владимиром Путиным.

По информации, озвученной телеканалом Fox News, президент США Дональд Трамп сообщает о телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, который состоится в ближайшее время. По словам Трампа, лидеры обсудят цены на нефть, вопросы энергетической отрасли, торговлю, ситуацию в Венесуэле, а также распространение в мире коронавирусной инфекции, пишет ТАСС.