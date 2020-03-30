В Кремле прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России
30.03.2020 16:58
Комментарии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов о коронавирусе и мерах, принимаемых властями России для предотвращения распространения заболевания.
- В Кремле не стали давать юридическую оценку мерам, принимаемым властями Москвы и Подмосковья. Однако, Песков отметил, что они принимаются в интересах граждан России. При этом последствия для экономики от введения карантинных мер Песков назвал "вторичными", если сравнивать их с жизнью и здоровьем граждан.
- Прокомментировали в Кремле и отсутствие режима чрезвычайного положения в России. По словам Пескова, которого цитирует РИА Новости, власти страны принимают именно такие меры, которые на их взгляд являются наиболее предпочтительными и приносящими наибольший эффект.
- Пресс-секретарь сообщил, что уже существуют подсчеты ущерба, нанесенного коронавирусом российской экономике. Тем не менее, в настоящее время Песков не счел нужным их озвучивать, пишет Интерфакс.
- В Кремле назвали "важной и ответственной" ту работу, которую проводят Минтранс и МИД в рамках возвращения из-за рубежа российских граждан, информирует Известия.
- А ТАСС сообщил от отказе Пескова отвечать на вопрос о том, будут ли распространены карантинные меры, принятые в Москве и Подмосковье, на всю страну. Тем не менее, пресс-секретарь президента подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в России серьезная, и необходимо готовиться к любому развитию событий.
Комментировать (без регистрации)
Написать комментарий