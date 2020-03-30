Коронавирус заражает более молодых людей, но становится менее агрессивным
30.03.2020 14:19
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Число зараженных коронавирусом в России продолжает увеличиваться, причем возраст инфицированных со временем начинает снижаеться, но снижается и агрессивность самого вируса.
- За сутки в России обнаружено 302 инфицированных коронавирусной инфекцией. Из них 212 случает отмечено в столице. По последним данным, общее число заболевших в нашей стране составляет 1836 человек, 9 человек скончались. Такие данные приводит Ведомости со ссылкой на операционный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
- Причем, согласно новым данным оперштаба, из 212 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Москве, 102 человека это люди, возраст которых от 18 до 40 лет, сообщает РИА Новости.
- Минздрав же уточняет данные по "тяжелым" пациентам с коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день, по информации министра здравоохранения России Михаила Мурашко, 32 пациента находятся в тяжелом состоянии и требуют особого внимания медиков.
- Тем не менее, коронавирус становится не таким агрессивным. Так считает заведующий отделом науки и инноваций 67-й больницы в Москве доктор медицинских наук профессор Владимир Шумилов. По его личному мнению, основанному на наблюдениях за распространением инфекции, распространение коронавируса может пойти на спад в течение следующего месяца, приводит его слова RT.
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