Эксперты прогнозирую окончание коронавируса и создают новые лекарства для его лечения

30.03.2020 09:56 Комментарии

В России продолжается борьба с распространением коронавирусной инфекции. Российские эксперты прогнозируют, как будет развиваться ситуация с заболеванием и сообщают о создании новых препаратов для лечения COVID-19.

В инфекционной больнице в Коммунарке за последние сутки скончались два пациента. В настоящее время на лечении в медучреждении находятся 348 человек, сообщает ТАСС. Согласно последним данным в России зафиксировано 1534 инфицированных, 64 человека выздоровели, 9 скончались.

В настоящее время на лечении в медучреждении находятся 348 человек, сообщает ТАСС. Согласно последним данным в России зафиксировано Борьба с коронавирусом не останавливается. Вице-президент, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин рассказал о создании в России трех препаратов для борьбы с коронавирусом . Противовирусный триазавирин , который может использоваться в качестве ингаляций, фавипиравир и фортепрен. Причем первые два препарата уже готовы к началу испытаний, а фортепрен, который применялся для лечения коронавирусов у животных, уже прошел все клинические испытания и находится на стадии регистрации, пишет РИА Новости.

. Противовирусный , который может использоваться в качестве ингаляций, Причем первые два препарата уже готовы к началу испытаний, а фортепрен, который применялся для лечения коронавирусов у животных, уже прошел все клинические испытания и находится на стадии регистрации, пишет РИА Новости. А ученые дают прогнозы по развитию ситуации с коронавирусом. Так, профессор, доктор биологических наук Константин Северинов заявил, что в ближайшие месяцы ситуация ухудшится и будет более значительный рост числа зараженных. Своим мнение эксперт поделился в RT.

Своим мнение эксперт поделился в RT. Мнение по вопросу коронавирусной инфекции высказал и врач-эпидемиолог Михаил Фаворов. В беседе с Вечерней Москвой он заявил, что пандемия коронавируса может завершиться еще до того, как будет создана вакцина, но для этого должна быть правильно выстроена борьба с заболеванием и все должны соблюдать необходимые карантинные меры.