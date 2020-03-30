Правительство одобрило ужесточение ответственности за нарушение карантина
Согласно новым правилам, за нарушение карантина, повлекшее смерть человека, штраф может доходить до 500 тыс. рублей.
Поправки, согласно которым в России будет введено более жесткое наказание за нарушение карантинного режима, одобрены правительством. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин. По его словам, в условиях распространения коронавируса необходимо "работать на опережение" для минимизации рисков, пишет РИА Новости.
Поправки в Кодекс об административных нарушениях включают штрафные санкции в случае, если несоблюдение карантина привело к смерти человека:
- для физических лиц штраф составит от 150 до 300 тысяч рублей;
- для должностных лиц сумма штрафа будет составлять от 300 до 500 тысяч рублей.
- для юридических лиц сумма штрафа может доходить до 1 млн рублей.
А вот если будет доказано, что действия, связанные с нарушением карантинного режима представляют опасность для окружающих, штраф может составить:
- для физических лиц от 15 до 40 тысяч рублей;
- для должностных лиц — от 50 до 150 тысяч рублей.
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