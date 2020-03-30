Правительство одобрило ужесточение ответственности за нарушение карантина

Согласно новым правилам, за нарушение карантина, повлекшее смерть человека, штраф может доходить до 500 тыс. рублей.

Поправки, согласно которым в России будет введено более жесткое наказание за нарушение карантинного режима, одобрены правительством. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин. По его словам, в условиях распространения коронавируса необходимо "работать на опережение" для минимизации рисков, пишет РИА Новости.

Поправки в Кодекс об административных нарушениях включают штрафные санкции в случае, если несоблюдение карантина привело к смерти человека:

для физических лиц штраф составит от 150 до 300 тысяч рублей ;

; для должностных лиц сумма штрафа будет составлять от 300 до 500 тысяч рублей.

для юридических лиц сумма штрафа может доходить до 1 млн рублей.

А вот если будет доказано, что действия, связанные с нарушением карантинного режима представляют опасность для окружающих, штраф может составить: