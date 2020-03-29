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Русский космос

Оперштаб: в России умер 9 зараженный COVID-19, а 40% пациентов на ИВЛ моложе 40 лет

29.03.2020 19:32
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Оперштаб: в России умер 9 зараженный COVID-19, а 40% пациентов на ИВЛ моложе 40 лет

По данным оперативного штаба от коронавируса скончался девятый пациент, 45% людей, которые тяжело переносят заболевание моложе 60 лет, а 40% пациентов моложе 40 лет подключены к аппаратам ИВЛ.

  • Количество пациентов умерших от коронавируса в России увеличилось до 9 человек. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса на территории России сообщил о смерти одного заболевшего в Псковской области. В настоящее время общее количество инфицированных коронавирусом в стране составляет 1534 человека, причем 1014 из них обнаружено в Москве, 64 человека выздоровели.
  • Также, оперативный штаб сообщил сколько пациентов подключено к аппаратам искусственной вентиляции легких. Так, по предоставленным данным, 45% "тяжелых" пациентов - это люди моложе 60 лет, 15% - люди моложе 40 лет. А к аппаратам ИВЛ подключены 64% пациентов моложе 60 лет, и 40% пациентов моложе 40 лет. В штабе еще раз напомнили россиянам о важности соблюдения санитарно-гигиенических и карантинных мер, ведь, согласно полученным данным, тяжело переносят коронавирус не только пожилые люди, и, следовательно, не только пенсионеры находятся в группе риска.
  • А в столице начали транслировать сообщения с просьбой к гражданам не покидать свои дома. По городу проезжают машины с громкоговорителями, призывая москвичей ограничить посещение общественных мест, оставаться дома и соблюдать карантинный режим, пишет РИА Новости. Причем ранее, мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что за людьми, которые должны находиться на карантинном режиме будут тщательно следить, используя все доступные технические средства и, при выявлении нарушения режима, изолировать в специальных инфекционных медицинских учреждениях.
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