Уточнен список товаров первой необходимости

Правительство России внесло некоторые изменения в документ, утверждающий список товаров первой необходимости.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте правительства России, в связи неблагоприятным развитием эпидемиологической ситуации в России из-за распространения коронавирусной инфекции, внесены некоторые изменения в список товаров первой необходимости. В распоряжении, уточняющем список, речь идет о непродовольственных товарах.