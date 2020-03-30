Уточнен список товаров первой необходимости
30.03.2020 08:55
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Правительство России внесло некоторые изменения в документ, утверждающий список товаров первой необходимости.
Согласно информации, размещенной на официальном сайте правительства России, в связи неблагоприятным развитием эпидемиологической ситуации в России из-за распространения коронавирусной инфекции, внесены некоторые изменения в список товаров первой необходимости. В распоряжении, уточняющем список, речь идет о непродовольственных товарах.
- Изменен пункт "детские товары". В отдельную категорию выделены такие товары, как: подгузники, пеленки, шампунь, крем от опрелостей, бутылочка для кормления и соска-пустышка.
- Пункт "санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности" также подвергся изменению. В перечень добавлены медицинская маска, салфетки сухие и влажные, антисептик, туалетное и хозяйственное мыло, зубные щетка и паста, туалетная бумага, гигиенические прокладки.
- Стиральный порошок в обновленном списке непродовольственных товаров первой необходимости выделен отдельной графой, пишет РИА Новости.
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