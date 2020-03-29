Ученые определили температуру наибольшей активности коронавируса

Специалисты в КНР протестировали различные поверхности и материалы и выяснили, сколько времени коронавирус сохраняет на них свою активность.

Китайские ученые определили, при какой температуре коронавирус проявляет наибольшую активность. Так, согласно проведенным исследованиям, наибольшая активность вируса наблюдалась при 4 градусах, причем в таких условиях он может быть активным в течение 14 часов, а вот при температурах выше 70 градусов вирус погибает в течение 5 минут.

Также эксперты определили, как долго коронавирус остается на различных материалах и поверхностях. Отмечается, что на бумаге вирус теряет активность через 3 часа, на одежде и обработанном дереве держится в среднем до 2 дней, на стекле вирус сохраняется до 4 дней, а на пластике может проявлять активность до 7 дней. Что касается медицинских масок, то по полученным результатам тестирования, коронавирус может сохранять активность на их поверхности до 7 дней, пишет РИА Новости, ссылаясь на данные портала medRxiv.