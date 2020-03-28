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Конъюнктивит назван одним из симптомов коронавируса

28.03.2020 20:55
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Конъюнктивит назван одним из симптомов коронавируса

Медики США назвали конъюнктивит одним из возможных симптомов коронавируса.

Одним из симптомов коронавируса, по которому заболевание можно выявить уже на ранней стадии является конъюнктивит. К такому выводы пришли специалисты American Academy of Ophthalmology. По словам американских офтальмологов, у 1 из 30 пациентов с положительным тестом на коронавирус, присутствовало воспаление слизистых оболочек глаза - конъюнктивит. Такие выводы сделаны на основании исследования, проведенного китайскими специалистами. Согласно данным второго исследования, конъюнктивит обнаруживался у 9 из 1099 пациентов с коронавирусом, пишет Российская газета.

Напоминаем, что основными симптомами коронавируса являются нехватка воздуха и затрудненное дыхание на фоне признаков ОРВИ с высокой температурой. А среди нетипичных симптомов отмечаются: потеря обоняния, диарея, а также боль и першение в горле.

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