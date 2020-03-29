Мишустин утвердил Президиум Правительства России
29.03.2020 13:59
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Премьер страны подписал постановление об утверждении Президиума Правительства Российской Федерации.
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым утвердил Президиум Правительства Российской Федерации. Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте правительства. В состав вошли 20 членов кабмина:
- сам премьер Михаил Мишустин;
- первый зампред правительства Андрей Белоусов;
- зампреды: Абрамченко В.В., Борисов Ю.И., Голикова Т.А., Григоренко Д.Ю., Оверчук А.Л., Трутнев Ю.П., Хуснуллин М.Ш., Чернышенко Д.Н.;
- а также министры: министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Зиничев Е.Н., министр внутренних дел Колокольцев В.А., министр труда и социальной защиты Котяков А.О., министр иностранных дел Лавров С.В., министр промышленности и торговли Мантуров Д.В., министр здравоохранения Мурашко М.А., министр экономического развития Решетников М.Г., министр финансов Силуанов А.Г., министр юстиции Чуйченко К.А. и министр обороны Шойгу С.К.
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