Утвержден перечень поручений президента в связи с коронавирусом

29.03.2020 12:55 Комментарии

Президент утвердил перечень поручений, о которых говорил во время своего обращения к гражданам России в связи с развитием ситуации с коронавирусом.

Начиная с 1 апреля тем семьям в которых есть дети до трех лет и которые имеют право на получение материнского капитала, будут ежемесячно выплачиваться 5 тыс. рублей . Выплаты будут производиться в течение трех месяцев.

. Выплаты будут производиться в течение трех месяцев. Будут определены наиболее пострадавшие от коронавируса отрасли экономики .

. Установлен постоянный мониторинг развития экономической ситуации в стране .

. Малому и среднему предпринимательству продлят отсрочку налоговых платежей, исключая НДС, на 6 месяцев, а микропредприятия смогут полгода не выплачивать взносы в социальные фонды .

исключая НДС, на 6 месяцев, а микропредприятия смогут полгода . Поручено утвердить специальный план по кредитованию реального сектора экономики сроком до 15 апреля. С полным списком поручений президента России по ситуации, сложившейся в стране из-за распространения коронавируса, можно ознакомиться на официальном сайте Кремля, пишет RT.