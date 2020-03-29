Утвержден перечень поручений президента в связи с коронавирусом
29.03.2020 12:55
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Президент утвердил перечень поручений, о которых говорил во время своего обращения к гражданам России в связи с развитием ситуации с коронавирусом.
- Начиная с 1 апреля тем семьям в которых есть дети до трех лет и которые имеют право на получение материнского капитала, будут ежемесячно выплачиваться 5 тыс. рублей. Выплаты будут производиться в течение трех месяцев.
- Будут определены наиболее пострадавшие от коронавируса отрасли экономики.
- Установлен постоянный мониторинг развития экономической ситуации в стране.
- Малому и среднему предпринимательству продлят отсрочку налоговых платежей, исключая НДС, на 6 месяцев, а микропредприятия смогут полгода не выплачивать взносы в социальные фонды.
- Поручено утвердить специальный план по кредитованию реального сектора экономики сроком до 15 апреля.
С полным списком поручений президента России по ситуации, сложившейся в стране из-за распространения коронавируса, можно ознакомиться на официальном сайте Кремля, пишет RT.
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