Как государство поддержит малый и средний бизнес

28.03.2020 20:31 Комментарии

Малый и средний бизнес является важнейшей составляющей экономики России. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Также премьер озвучил те меры, которые введет государство для поддержки МСП в условиях жестких мер против коронавируса.

Во время "антикризисного" совещания, посвященного в основном проблемам малого и среднего предпринимательства в условиях борьбы с коронавирусом, премьер России Михаил Мишустин рассказал о тех мерах поддержки малого и среднего бизнеса, которые помогут ему преодолеть ситуацию и справиться с возникшими проблемами. Планируется дать возможность отсрочки оплаты аренды для предприятий малого и среднего бизнеса за использование площадей в коммерческом фонде, включая и торговые центры. Решение в настоящее время прорабатывается правительством.

для предприятий малого и среднего бизнеса за использование площадей в коммерческом фонде, включая и торговые центры. Решение в настоящее время прорабатывается правительством. Рассматривается возможность выдачи лицензий интернет-агрегаторам для продажи лекарственных препаратов , а также возможность автоматически продлевать некоторые разрешительные документы во время эпидемии.

, а также возможность автоматически продлевать некоторые разрешительные документы во время эпидемии. Обсуждается продление моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса и после 2020 года. Однако, это не будет касаться тех предприятий, от которых зависит безопасность и здоровье россиян.

малого и среднего бизнеса и после 2020 года. Однако, это не будет касаться тех предприятий, от которых зависит безопасность и здоровье россиян. Премьер распорядился ускорить выдачу представителям МСП льготных кредитов, которые будут использоваться, в основном, на выплаты зарплат сотрудникам. Предполагается, что данные займы бизнес сможет получить уже на следующей неделе.

которые будут использоваться, в основном, на выплаты зарплат сотрудникам. Предполагается, что данные займы бизнес сможет получить уже на следующей неделе. Правительство собирается: существенно упростить требования для МСП, чтобы иметь возможность воспользоваться программами льготного кредитования , а также разрешить рефинансировать займы и инвестиции; пролонгировать на шесть месяцев кредиты, выданные на особых льготных условиях, при которых 2/3 процентной ставки берут на себя федеральный бюджет и банки, а 1/3 платит сам заемщик.

, а также разрешить рефинансировать займы и инвестиции; пролонгировать на шесть месяцев кредиты, выданные на особых льготных условиях, при которых 2/3 процентной ставки берут на себя федеральный бюджет и банки, а 1/3 платит сам заемщик. Также Мишустин напомни и об уже принятых мерах: о полугодовом моратории на банкротство, об отсрочке по всем налоговым платежам (кроме НДС), о снижении страховых взносов, о моратории на начисление штрафов, который действует до конца текущего года, причем премьер напомнил, что в том случае, если штрафы и пенни уже начислены, то, начиная с 1 апреля, их оплату можно будет перенести на конц года, пишет ТАСС.