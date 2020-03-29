Коронавирус в России: как защитить себя в магазине и когда мы достигнем пика заболевания
29.03.2020 12:12
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Пик эпидемии коронавируса в России еще не пройден, считает вирусолог Анатолий Альтштейн, а доктор Рошаль рассказал, как защитить себя при походе в магазин.
- В России за прошедшие сутки медики выявили 270 новых случаев заражения коронавирусом, теперь, общее количество инфицированных составляет 1534 человека, 64 человека выздоровели, 8 пациентов скончались, причем четверо умерли только за последние сутки, пишет РБК. На Москву приходится самое большое количество инфицированных. Так, по словам мэра столицы Сергея Собянина, количество зараженных в Москве превысило 1 тыс. человек.
- При этом пик заболевания еще не пройден. Российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн считает, что Россия достигнет пика распространения коронавируса примерно через месяц. Он отметил, что в нашей стране распространение инфекции продвигается медленно, во многом благодаря тем мерам, которые принимают российские власти.
- На этом фоне президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль дал несколько советов о том, как можно обезопасить себя от заражения при походе в магазин. Одними из важнейших правил он назвал необходимость надевать перчатки, использовать бумажные салфетки при необходимости открыть дверь или дотронуться до любых поверхностей при пользовании общественным туалетом, обязательное мытье рук и протирание дезинфицирующими средствами мобильных телефонов, передает его слова РИА Новости.
- А в Москве порядка 800 волонтеров решили помочь пожилым москвичам, которые находятся на карантине или соблюдают режим самоизоляции. Как сообщает Вечерняя Москва, добровольцы привозят пенсионерам лекарства, продукты и другие необходимые товары, а также помогают с уходом за животными: доставляют корм или выгуливают собак.
- Власти столицы позаботились о тех детях, чьи родители вынуждены будут ходить на работу во время "выходной недели" с 30 марта по 3 апреля. В детских садах для них будут организованы специальные дежурные группы, численностью не более 12 человек, а школьники младших классов смогут посещать такие же группы, но открытые в учебных заведениях, пишет РИА Новости.
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