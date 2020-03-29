Коронавирус в России: как защитить себя в магазине и когда мы достигнем пика заболевания

29.03.2020 12:12 Комментарии

Пик эпидемии коронавируса в России еще не пройден, считает вирусолог Анатолий Альтштейн, а доктор Рошаль рассказал, как защитить себя при походе в магазин.

В России за прошедшие сутки медики выявили 270 новых случаев заражения коронавирусом, теперь, общее количество инфицированных составляет 1534 человека, 64 человека выздоровели, 8 пациентов скончались, причем четверо умерли только за последние сутки, пишет РБК. На Москву приходится самое большое количество инфицированных. Так, по словам мэра столицы Сергея Собянина, количество зараженных в Москве превысило 1 тыс. человек.

теперь, общее количество инфицированных составляет человека, человека выздоровели, пациентов скончались, причем четверо умерли только за последние сутки, пишет РБК. На Москву приходится самое большое количество инфицированных. Так, по словам мэра столицы Сергея Собянина, При этом пик заболевания еще не пройден. Российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн считает, что Россия достигнет пика распространения коронавируса примерно через месяц . Он отметил, что в нашей стране распространение инфекции продвигается медленно, во многом благодаря тем мерам, которые принимают российские власти.

. Он отметил, что в нашей стране распространение инфекции продвигается медленно, во многом благодаря тем мерам, которые принимают российские власти. На этом фоне президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль дал несколько советов о том, как можно обезопасить себя от заражения при походе в магазин. Одними из важнейших правил он назвал необходимость надевать перчатки, использовать бумажные салфетки при необходимости открыть дверь или дотронуться до любых поверхностей при пользовании общественным туалетом, обязательное мытье рук и протирание дезинфицирующими средствами мобильных телефонов, передает его слова РИА Новости.

Одними из важнейших правил он назвал необходимость надевать перчатки, использовать бумажные салфетки при необходимости открыть дверь или дотронуться до любых поверхностей при пользовании общественным туалетом, обязательное мытье рук и протирание дезинфицирующими средствами мобильных телефонов, передает его слова РИА Новости. А в Москве порядка 800 волонтеров решили помочь пожилым москвичам, которые находятся на карантине или соблюдают режим самоизоляции . Как сообщает Вечерняя Москва, добровольцы привозят пенсионерам лекарства, продукты и другие необходимые товары, а также помогают с уходом за животными: доставляют корм или выгуливают собак.

. Как сообщает Вечерняя Москва, добровольцы привозят пенсионерам лекарства, продукты и другие необходимые товары, а также помогают с уходом за животными: доставляют корм или выгуливают собак. Власти столицы позаботились о тех детях, чьи родители вынуждены будут ходить на работу во время "выходной недели" с 30 марта по 3 апреля. В детских садах для них будут организованы специальные дежурные группы, численностью не более 12 человек, а школьники младших классов смогут посещать такие же группы, но открытые в учебных заведениях, пишет РИА Новости.