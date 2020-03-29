В Москве выявили больше 1 тыс. заразившихся коронавирусом

Количество инфицированных коронавирусом в столице превысило порог в 1 тыс. человек.

В своем обращении к жителям и гостям столицы мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с коронавирусом в городе вышла на новый уровень. Количество тех, чьи тесты дали положительный результат на коронавирус превысило 1 тыс. человек. Мэр напомнил гражданам ситуацию, сложившуюся в других городах и странах, приведя в пример Нью-Йорк и еще раз просил всех соблюдать карантинные меры и режим самоизоляции, пишет РИА Новости.