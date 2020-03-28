Эксперты прогнозируют рецессию экономики в России

28.03.2020 11:36 Комментарии

На фоне распространения коронавируса и принятия правительством России жестких мер по сдерживанию распространения инфекции, экономисты и ведущие мировые рейтинговые агентства прогнозируют спад российской экономики.

По словам ведущих экспертов в экономке, мнение которых узнал РБК, рецессия в России практически неизбежна. Оценки экспертов по росту экономики России ухудшаются. Так, падение ВВП прогнозируется на уровне от 0,8 до 3%. А после того, как президент объявил нерабочей неделю с 30 марта по 3 апреля, ущерб экономике оценивается экспертами до 1,6 трлн руб., или 1,5% ВВП.

А после того, как президент объявил нерабочей неделю с 30 марта по 3 апреля, ущерб экономике оценивается экспертами или Также, отмечается и падение международных резервов Банка России за неделю, завершившуюся 20 марта. Резервы сократились на $29,8 млрд, составив $551,2 млрд.

На этом фоне ведущие рейтинговые агентства понижаю прогнозы по росту ВВП России. Так, Fitch снизило прогноз экономического роста России по итогам 2020 года до 1%, Moody’s считает, что ВВП России вырастет только на 0,5% а британская консалтинговая компания Oxford Economics отмечает, что в 2020 году ВВП России потеряет 1,6% ВВП.