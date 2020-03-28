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Лекарство от коронавируса и новые меры по предотвращению пандемии

28.03.2020 19:50
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Лекарство от коронавируса и новые меры по предотвращению пандемии

Правительство закрывает государственную границу, власти Москвы дезинфицируют город и стимулируют пенсионеров соблюдать карантин, а сотрудники Федерального медико-биологического агентства сообщили о разработке лекарства от коронавируса.

В России выявлено 228 новых случаев инфицирования коронавирусом, но борьба продолжается. Правительство приняло решение ужесточить карантинные меры, власти Москвы дезинфицируют город, а российские специалисты разрабатывают новые лекарственные препараты и схемы лечения COVID-19.

  • За минувшие сутки в России выявлено 228 новых случаев инфицирования коронавирусом, 114 из которых произошли в Москве. В настоящее время, согласно данным оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в России, зафиксировано 1264 случая заражения коронавирусом, 49 человек вылечились, 7 человек скончались.
  • Специалисты Федерального медико-биологического агентства сообщили, что им удалось разработать препарат, который можно использовать для лечения коронавируса. Утверждается, что лекарство разработано на основе противомалярийного препарата мефлохина с учетом опыта китайских и французских медиков. По информации РИА Новости, глава ФМБА Вероника Скворцова пытается добиться включения новой схемы лечения в рекомендации Минздрава.
  • Власти Москвы приняли решение продезинфицировать город. Проводится масштабная санитарная обработка проезжей части и тротуаров, парковок и остановок общественного транспорта, дворов и межквартальных проездов, сообщает Вечерняя Москва. Особое внимание будет уделено подъездам, в первую очередь тем, у жителей которых выявлено инфицирование коронавирусом.
  • Также власти напомнили московским пенсионерам о том, что в том случае, если они не будут соблюдать карантинные меры и режим самоизоляции, им не будут выплачены следующие 2 тыс. из 4 тыс. рублей, которые власти обещали пенсионерам за соблюдение карантина, пишет РБК. Напомним, что ранее, московские пенсионеры, старше 65 лет, авансом получили 2 тыс. рублей для того, чтобы они соблюдали режим самоизоляции и не выходили на улицу.
  • А в правительстве приняли новые меры по предотвращению распространения коронавируса. Так, принято решение полностью закрыть государственную границу России начиная с 00:00 мск 30 марта. Исключение коснутся дипломатических представителей и их семей; водителей грузовиков, экипажей речных судов, железнодорожных бригад, а также другого персонала международного сообщения; работников межправительственной фельдъегерской связи и курьеров дипломатической связи; выезжающих из России в связи со смертью близкого родственника; жителей Калининградской области и ДНР и ЛНР, сообщает РБК.
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