Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
28 МАР, 11:26 МСК
USD (ЦБ)    77,7325
EUR (ЦБ)    85,7389

28 МАР, 11:26 МСК
USD (ЦБ)    77,7325
EUR (ЦБ)    85,7389
Русский космос

Коронавирус: новые препараты, шутки и плановая вакцинация

28.03.2020 11:05
Комментарии
Коронавирус: новые препараты, шутки и плановая вакцинация

Умер еще один пациент, зараженный коронавирусом, медики тестируют новые препараты, а Роспотребназдор, несмотря на пандемию, разрешил делать детям прививки.

В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция. Уже 1036 человек инфицированы, 45 человек выздоровели, но четверо россиян скончались от действия инфекции.

  • Стало известно о смерти от коронавируса еще одного россиянина. Это 57-летний житель Оренбургской области. По информации РИА Новости, мужчина заразился во время путешествия за границу. Медики сообщают, что пациент страдал хроническими заболеваниями.
  • На фоне распространения коронавируса власти регионов России приняли решение о введении более жестких карантинных мер. По аналогии с Москвой, в регионах закрываются общественные места, кафе, рестораны и торговые центры. А в Карелии власти решили приостановить работы общественного транспорта. Также, по данным РИА Новости, движение ограничено и в Краснодарском крае.
  • Минздрав внес обновления в методические рекомендации по лечению коронавируса. В документе появилась новая схема лечения препаратами ремдесивир, фавипиравир и умифеновир. Как сообщает Лента.ру, в настоящее время клиническое тестирование препаратов проводится при лечении инфицированных коронавирусом пациентов на территории нашей страны.
  • А директор по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев рассказал, стоит ли проводить детям плановую вакцинацию во время эпидемии коронавируса. По его словам, прививки делать можно, но только после осмотра ребенка педиатром, а если семья была за границей, то необходимо сделать тест на обнаружение коронавируса, пишет РИА Новости.
  • При этом в интернете продолжают шутить на тему коронавируса. Так, в МИД РФ прокомментировали одну из шуток о том, что президент России Владимир Путин выпустит на улицы городов 800 своих тигров и львов для того, чтобы россияне сидели дома и соблюдали карантинные меры. Представитель МИД Мария Захарова назвала шутку, действительно смешной.

"Не потому, что такого не может быть, а просто потому, что у нас традиционно на улицу выпускают медведей. Они более эффективны", - цитирует Захарову РИА Новости.

Комментировать (без регистрации)
Минздрав назвал срок окончания коронавируса в России
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Космический старт. Земные и звездные перспективы первого в мире российского космодрома Байконур

Космический старт. Земные и звездные перспективы первого в мире российского космодрома Байконур
Наука и технологии

Ситуация неопределенности. Нужно ли искать свое призвание?

Ситуация неопределенности. Нужно ли искать свое призвание?
Бизнес и психология

Сокращение зарплат и банкротство. Чего российский бизнес ждет от коронавируса

Сокращение зарплат и банкротство. Чего российский бизнес ждет от коронавируса
Экономика

Саудовская Аравия проигрывает в войне с Россией. Арабская нефть не нужна миру

Саудовская Аравия проигрывает в войне с Россией. Арабская нефть не нужна миру
Экономика 3

«Набег на банки». После заявления Путина о налоге на вклады россияне спасают деньги

«Набег на банки». После заявления Путина о налоге на вклады россияне спасают деньги
Экономика 5

Россия заплатит рецессией за выходную неделю. Сколько страна потеряет из-за простоя

Россия заплатит рецессией за выходную неделю. Сколько страна потеряет из-за простоя
Экономика

Узнай, страна

Техническое регулирование рынка строительных материалов – выход из тупика

Техническое регулирование рынка строительных материалов – выход из тупика

ТОП-10 достижений недели: как в России улучшали экологию, строили логистические хабы и новые заводы?

ТОП-10 достижений недели: как в России улучшали экологию, строили логистические хабы и новые заводы?

В Калужской области создали автоматические ультрафиолетовые обеззараживатели для перил эскалаторов

В Калужской области создали автоматические ультрафиолетовые обеззараживатели для перил эскалаторов

В Забайкалье впервые в РФ запустили серийное производство горных машин для узкожильных месторождений

В Забайкалье впервые в РФ запустили серийное производство горных машин для узкожильных месторождений

Новости дня

27 МАР, 22:13 Швейцарцы раскритиковали статью о "бесполезности" помощи Италии со стороны России Швейцарцы раскритиковали статью о "бесполезности" помощи Италии со стороны России
В России приостанавливается работа общепита и курортов
В России приостанавливается работа общепита и курортов
27 МАР, 21:48 Минздрав назвал срок окончания коронавируса в России Минздрав назвал срок окончания коронавируса в России
27 МАР, 21:23 Пенсионеры досрочно получили выплаты из-за нерабочей недели Пенсионеры досрочно получили выплаты из-за нерабочей недели
27 МАР, 20:43 Созданная учеными световая воронка может накапливать свет в оптическом волокне Созданная учеными световая воронка может накапливать свет в оптическом волокне
27 МАР, 20:15 В Кремле озвучили цель нерабочей недели В Кремле озвучили цель нерабочей недели
27 МАР, 19:54 Премьер поручил профинансировать регионы для борьбы с коронавирусом Премьер поручил профинансировать регионы для борьбы с коронавирусом
В России вводятся штрафы за нарушение карантина
В России вводятся штрафы за нарушение карантина
27 МАР, 19:30 Авиакомпания "Победа" приостанавливает все рейсы до 31 мая Авиакомпания "Победа" приостанавливает все рейсы до 31 мая

Узнай, страна!

27 МАР, 17:00 Техническое регулирование рынка строительных материалов – выход из тупика Техническое регулирование рынка строительных материалов – выход из тупика
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
27 МАР, 15:37 ТОП-10 достижений недели: как в России улучшали экологию, строили логистические хабы и новые заводы? ТОП-10 достижений недели: как в России улучшали экологию, строили логистические хабы и новые заводы?
27 МАР, 13:20 В Калужской области создали автоматические ультрафиолетовые обеззараживатели для перил эскалаторов В Калужской области создали автоматические ультрафиолетовые обеззараживатели для перил эскалаторов
27 МАР, 12:52 В Забайкалье впервые в РФ запустили серийное производство горных машин для узкожильных месторождений В Забайкалье впервые в РФ запустили серийное производство горных машин для узкожильных месторождений
27 МАР, 12:40 В Амурской области заложено малое гидрографическое судно для Тихоокеанского флота В Амурской области заложено малое гидрографическое судно для Тихоокеанского флота
27 МАР, 11:47 В Ставропольском крае начали строительство современного завода по производству сухофруктов В Ставропольском крае начали строительство современного завода по производству сухофруктов
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
27 МАР, 11:21 В Нижегородской области спустили на воду сухогрузную баржу рекордной грузоподъемностью 6 тысяч тонн В Нижегородской области спустили на воду сухогрузную баржу рекордной грузоподъемностью 6 тысяч тонн
27 МАР, 10:50 В Алтайском крае модернизировали сразу два маслосырзавода, удвоив переработку молока В Алтайском крае модернизировали сразу два маслосырзавода, удвоив переработку молока
26 МАР, 15:53 В Красноярске ученые создали алгоритм определения параметров арктической почвы при помощи спутников В Красноярске ученые создали алгоритм определения параметров арктической почвы при помощи спутников
26 МАР, 15:34 Президент ТПП РФ Сергей Катырин на экономическом форуме получил в подарок интерактивную Бабу Ягу Президент ТПП РФ Сергей Катырин на экономическом форуме получил в подарок интерактивную Бабу Ягу



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter