Коронавирус: новые препараты, шутки и плановая вакцинация

В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция. Уже 1036 человек инфицированы, 45 человек выздоровели, но четверо россиян скончались от действия инфекции.

"Не потому, что такого не может быть, а просто потому, что у нас традиционно на улицу выпускают медведей. Они более эффективны", - цитирует Захарову РИА Новости.