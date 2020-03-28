Коронавирус: новые препараты, шутки и плановая вакцинация
28.03.2020 11:05
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Умер еще один пациент, зараженный коронавирусом, медики тестируют новые препараты, а Роспотребназдор, несмотря на пандемию, разрешил делать детям прививки.
В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция. Уже 1036 человек инфицированы, 45 человек выздоровели, но четверо россиян скончались от действия инфекции.
- Стало известно о смерти от коронавируса еще одного россиянина. Это 57-летний житель Оренбургской области. По информации РИА Новости, мужчина заразился во время путешествия за границу. Медики сообщают, что пациент страдал хроническими заболеваниями.
- На фоне распространения коронавируса власти регионов России приняли решение о введении более жестких карантинных мер. По аналогии с Москвой, в регионах закрываются общественные места, кафе, рестораны и торговые центры. А в Карелии власти решили приостановить работы общественного транспорта. Также, по данным РИА Новости, движение ограничено и в Краснодарском крае.
- Минздрав внес обновления в методические рекомендации по лечению коронавируса. В документе появилась новая схема лечения препаратами ремдесивир, фавипиравир и умифеновир. Как сообщает Лента.ру, в настоящее время клиническое тестирование препаратов проводится при лечении инфицированных коронавирусом пациентов на территории нашей страны.
- А директор по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев рассказал, стоит ли проводить детям плановую вакцинацию во время эпидемии коронавируса. По его словам, прививки делать можно, но только после осмотра ребенка педиатром, а если семья была за границей, то необходимо сделать тест на обнаружение коронавируса, пишет РИА Новости.
- При этом в интернете продолжают шутить на тему коронавируса. Так, в МИД РФ прокомментировали одну из шуток о том, что президент России Владимир Путин выпустит на улицы городов 800 своих тигров и львов для того, чтобы россияне сидели дома и соблюдали карантинные меры. Представитель МИД Мария Захарова назвала шутку, действительно смешной.
"Не потому, что такого не может быть, а просто потому, что у нас традиционно на улицу выпускают медведей. Они более эффективны", - цитирует Захарову РИА Новости.
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