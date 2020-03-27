В Кремле озвучили цель нерабочей недели

Дмитрий Песков заявил, что переход на удаленную работу и дистанционный режим обучения приветствуется.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что главной целью нерабочей недели (с 30 марта по 3 апреля) является минимизация контактов между людьми в условиях угрозы быстрого распространения коронавирусной инфекции.

"Речь не идет о выходных или праздничных днях в классическом понимании этого слова", - подчеркнул представитель.

Также Песков заявил, что в указанный период приветствуется переход на удаленную работу и дистанционный режим обучения. Он добавил, что с 28 марта по 5 апреля продовольственные магазины, аптеки и оборонные предприятия продолжат свою работу, пишет ТАСС.