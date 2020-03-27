Швейцарцы раскритиковали статью о "бесполезности" помощи Италии со стороны России

Граждане Швейцарии осудили позицию стран ЕС и США, которые закрылись в своих границах и отказались от оказания помощи пострадавшей от коронавируса Италии.

Швейцарское издание Blick опубликовало статью, вышедшую в газете La Stampa о том, что та помощь, которую Россия оказывает Италии, является бесполезной. Читатели Blick раскритиковали статью. Граждане Швейцарии в своих комментариях отмечали, что в отличие от ЕС и США, которые являются партнерами и друзьями Италии, Россия оказывает помощь стране и ее жителям. Читатели выражали благодарность России и ее президенту Владимиру Путину за оказываемую помощь, называя лицемерием заявления о бесполезности действий российской стороны, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что Россия, по линии Министерства обороны, направила в Италию военных медиков и оборудование, для оказания медицинской помощи и дезинфекции помещений и территорий.