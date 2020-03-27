Пенсионеры досрочно получили выплаты из-за нерабочей недели

Пенсионный фонд России досрочно перечислил средства пенсионерам и получающим пособия, общий объем которых составил порядка 113,2 млрд рублей.

Руководство Пенсионного фонда приняло решение досрочно выплатить пенсии и пособия за апрель. Такое решение принято из-за объявления на территории России нерабочей недели, которая продлится с 30 марта по 3 апреля. Досрочно денежные средства перечислены напрямую получателям, а также в Почту России и организации, сотрудники которых доставят пенсионные выплаты адресатам, получающим средства через них, пишет ТАСС. Положенные выплаты, которые приурочены к 75-летию Победы, получили и ветераны Великой Отечественной войны.