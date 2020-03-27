Россиянам объяснили, как будет оплачиваться нерабочая неделя

Нерабочая неделя не может стать основанием для снижения зарплаты.

Минтруд РФ дал работодателям и сотрудникам рекомендации в связи с объявленной главой России Владимиром Путиным нерабочей неделей (с 30 марта по 3 апреля). Соответствующий документ размещен на официальном портале ведомства.

Уточняется, что нерабочая неделя не может стать основанием для снижения зарплаты. Также оплата за данный период должна производиться в обычном режиме, поскольку эти дни не являются выходными или праздничными. Если работник получает сдельную заработную плату, тогда за указанный период (с 30 марта по 3 апреля) ему должны выплатить вознаграждение.

Помимо этого в ведомстве добавили, что взятый до 30 марта отпуск не будет продлеваться за счет нерабочей недели, поскольку период с 30 марта по 3 апреля не входит в число отпуска, пишет ТАСС.