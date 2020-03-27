Премьер поручил профинансировать регионы для борьбы с коронавирусом

На данный момент в России зарегистрировали 1036 случаев заболевания коронавирусом.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания координационного совета по коронавирусу поручил Минфину рассчитать объем необходимого финансирования субъектам РФ для борьбы с новой вирусной пневмонией. Также он распорядился найти источники и перевести деньги регионам страны. Михаил Мишустин подчеркнул, что выделенные средства будут находится под постоянным контролем, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в стране на данный момент зарегистрировали 1036 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 58 регионах РФ.