Расширен список лекарственных препаратов по лечению COVID-19

Рекомендуется использовать лопинавир в комбинации с ритонавиром, хлорохином, гидроксихлорохином, а также с препаратами интерферонов.

Пресс-служба Министерства здравоохранения Российской Федерации сообщила, что ведомство обновило временные рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой вирусной пневмонии. В новой версии расширен список лекарственных препаратов, которые можно использовать для лечения инфекции COVID-19. В частности, рекомендуется использовать лопинавир в комбинации с ритонавиром, хлорохином, гидроксихлорохином, а также с препаратами интерферонов, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией. Уточняется, что на сегодняшний день проблема распространения инфекции COVID-19 наиболее остро стоит в Италии, Испании, США, Франции и Германии.