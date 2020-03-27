Авиакомпания "Победа" приостанавливает все рейсы до 31 мая

Приостановка рейсов позволит перевозчику сосредоточиться на антикризисных мерах и подготовиться к возобновлению полетов.

Российская авиакомпания "Победа" сообщила, что все рейсы, включая внутренние, будут прекращены на период с 1 апреля до 31 мая. В компании пояснили, что такая мера была принята в связи с угрозой быстрого распространения коронавирусной инфекции. Также перевозчик призвал российских граждан заботиться о своем здоровье и по возможности не выходить из дома. Кроме того приостановка рейсов позволит авиакомпании сосредоточиться на антикризисных мерах и подготовиться к возобновлению полетов.

Уточняется, что компания вернет своим клиентам деньги за приобретенные билеты на указанный период на счет в личном кабинете. Пассажиры смогут потратить их на любой перелет после снятия данных ограничений, пишет ТАСС.