В России из-за инфекции COVID-19 перенесли ЕГЭ и ОГЭ

В 2020 году сдача ЕГЭ начнется с 8 июня, а ОГЭ - с 9 июня.

Пресс-служба Министерства просвещения сообщила, что из-за угрозы быстрого распространения новой вирусной пневмонии (или инфекции COVID-19) было принято решение перенести сроки проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ). Таким образом, в 2020 году сдача ЕГЭ для одиннадцатиклассников начнется с 8 июня, а ОГЭ для девятиклассников - с 9 июня, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Напомним, что в текущем году Единый государственный экзамен должен был пройти с 25 мая по 29 июня, а Основной государственный экзамен - с 22 мая по 30 июня.