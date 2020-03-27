Россияне начали массово снимать деньги с вкладов

Банкиры отметили, что на данный момент не испытывают проблем с ликвидностью и не ощущают оттока средств вкладчиков.

Ассоциация банков России написала письмо главе Центрального банка Эльвире Набиуллиной, в котором говорится о том, что российские граждане начали массово писать заявления о закрытии банковских вкладов или обращаться в кредитные организации за разъяснениями о предложении президента РФ Владимира Путина ввести налог на процентные доходы по вкладам на сумму свыше 1 млн рублей. Кроме того банкиры отметили, что на данный момент не испытывают проблем с ликвидностью и не ощущают оттока средств вкладчиков, но при этом попросили Центробанк и правительство разъяснить россиянам суть нововведений касательно депозитов, пишет РБК.

Напомним, что 25 марта глава государства предложил ввести налог в размере 13% на банковские вклады свыше 1 млн руб. Владимир Путин подчеркнул, что налогом будет облагаться не сам вклад, а лишь проценты, получаемые с таких вложений.