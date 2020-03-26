Силуанов дал разъяснения по новому налогу на проценты по вкладам

Проценты по вкладам россиян, превышающим 1 млн рублей, будут облагаться налогом в размере 13% начиная с 2021 года.

Глава Минфина России Антон Силуанов дал разъяснения по налогу, которым будут облагаться проценты по вкладам россиян на сумму более 1 млн рублей. Ранее о введении нового налога сообщил президент России Владимир Путин во время своего телеобращения к россиянам в связи с чрезвычайной обстановкой по коронавирусу в России. По словам Силуанова, налог на проценты по вклада в размере в 13% будет введен только в 2021 году, а уведомления на его уплату граждане получат в 2022 году. При этом министр подчеркнул, что изменения суммы вклада из-за разницы в курсах валюты облагаться налогом не будут. Тот же механизм обложения налогом будет применен и к инвестициям, сделанным в долговые ценные бумаги, пишет Интерфакс.