Лукашенко не поддержал решение стран закрыть границы из-за COVID-19

В Белоруссии количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией достигло 94.

В пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко заявили, что во время общения с коллективом предприятия "Белгипс" глава государства раскритиковал решение других стран закрыть границы в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. По его словам, на завозную инфекцию COVID-19 нужно реагировать, однако в современном мире не всегда можно полностью изолироваться. Также Лукашенко отметил, что Белоруссия оставила свои границы открытыми и "за все время ни разу не получила ни одной проблемы от водителей большегрузов", потому что республика усилила контроль на въезде и выезде, обеспечивая безопасность граждан.

Согласно последним данным белорусского Минздрава в стране количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией достигло 94, пишет РИА Новости.