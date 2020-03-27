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Русский космос

Число случаев заболевания COVID-19 в России выросло до 1036

27.03.2020 13:34
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Число случаев заболевания COVID-19 в России выросло до 1036

11 марта 2020 года ВОЗ объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией.

Оперативный штаб по борьбе с распространением новой вирусной пневмонии рассказал, что в Российской Федерации за минувшие 24 часа в 16 регионах страны выявили 196 случаев заболевания коронавирусом. В сообщении также сказано, что на данный момент в России зарегистрировали 1036 случаев заражения новой вирусной пневмонией, пишет РИА Новости.

Напомним, что 11 марта 2020 года ВОЗ объявила вспышку инфекции COVID-19 пандемией. Отмечается, что сейчас проблема распространения вируса наиболее остро стоит в таких странах, как Италия, Испания, США, Франция и Германия.

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