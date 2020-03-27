Премьер призвал распространить принятые в Москве ограничения на всю страну

Михаил Мишустин призвал россиян серьезно отнестись к рекомендациям правительства: соблюдать режим самоизоляции отказаться от групповых развлечений и не выезжать за рубеж.

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин призвал распространить принятые в Москве ограничительные меры из-за угрозы быстрого распространения коронавирусной инфекции на все регионы страны. Он пояснил, что такие меры необходимы для того, чтобы минимизировать количество случаев заражения новой вирусной пневмонией. В связи с этим Михаил Мишустин попросил российских граждан серьезно отнестись к рекомендациям правительства: соблюдать режим самоизоляции (даже если нет признаков заболевания), сократить социальные контакты, отказаться от групповых развлечений, не перемещаться внутри страны и не выезжать за рубеж.

"Важно понимать - как правило, новый вирус привозят из поездок или заражаются им в людных местах", - цитирует Российская газета слова премьер-министра России.

Напомним, что в Москве из-за коронавируса на время закрываются городские парки, места общественного питания, торговые центры и точки, за исключением аптек, продовольственных магазинов и организаций, осуществляющих продажу товаров первой необходимости.