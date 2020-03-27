Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
27 МАР, 17:27 МСК
USD (ЦБ)    77,7325
EUR (ЦБ)    85,7389

27 МАР, 17:27 МСК
USD (ЦБ)    77,7325
EUR (ЦБ)    85,7389
Русский космос

Британский премьер заразился COVID-19

27.03.2020 15:25
Комментарии
Британский премьер заразился COVID-19

В настоящее время Борис Джонсон находится на карантине, поэтому работает из дома.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на своей странице в Twitter сообщил, что заразился инфекцией COVID-19. По его словам, у него появились слабые симптомы, такие как кашель и повышенная температура. В связи с этим британский премьер принял решение пройти тест на коронавирус, который дал положительный результат. В настоящее время Борис Джонсон находится на карантине, поэтому работает из дома, пишет РИА Новости.

Напомним, что 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку инфекции COVID-19 пандемией.

Комментировать (без регистрации)
США оказались первыми в мире по случаям с коронавирусом
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Ситуация неопределенности. Нужно ли искать свое призвание?

Ситуация неопределенности. Нужно ли искать свое призвание?
Бизнес и психология

Сокращение зарплат и банкротство. Чего российский бизнес ждет от коронавируса

Сокращение зарплат и банкротство. Чего российский бизнес ждет от коронавируса
Экономика

Саудовская Аравия проигрывает в войне с Россией. Арабская нефть не нужна миру

Саудовская Аравия проигрывает в войне с Россией. Арабская нефть не нужна миру
Экономика 1

«Набег на банки». После заявления Путина о налоге на вклады россияне спасают деньги

«Набег на банки». После заявления Путина о налоге на вклады россияне спасают деньги
Экономика

Россия заплатит рецессией за выходную неделю. Сколько страна потеряет из-за простоя

Россия заплатит рецессией за выходную неделю. Сколько страна потеряет из-за простоя
Экономика

Россия стремительно теряет резервы. «Кубышка» опустела из-за веры в крах США

Россия стремительно теряет резервы. «Кубышка» опустела из-за веры в крах США
Экономика 7

Узнай, страна

Техническое регулирование рынка строительных материалов – выход из тупика

Техническое регулирование рынка строительных материалов – выход из тупика

ТОП-10 достижений недели: как в России улучшали экологию, строили логистические хабы и новые заводы?

ТОП-10 достижений недели: как в России улучшали экологию, строили логистические хабы и новые заводы?

В Калужской области создали автоматические ультрафиолетовые обеззараживатели для перил эскалаторов

В Калужской области создали автоматические ультрафиолетовые обеззараживатели для перил эскалаторов

В Забайкалье впервые в РФ запустили серийное производство горных машин для узкожильных месторождений

В Забайкалье впервые в РФ запустили серийное производство горных машин для узкожильных месторождений

Новости дня

17:10 Лукашенко не поддержал решение стран закрыть границы из-за COVID-19 Лукашенко не поддержал решение стран закрыть границы из-за COVID-19
В России приостанавливается работа общепита и курортов
В России приостанавливается работа общепита и курортов
16:29 Расширен список лекарственных препаратов по лечению COVID-19 Расширен список лекарственных препаратов по лечению COVID-19
15:51 В России из-за инфекции COVID-19 перенесли ЕГЭ и ОГЭ В России из-за инфекции COVID-19 перенесли ЕГЭ и ОГЭ
15:11 Премьер призвал распространить принятые в Москве ограничения на всю страну Премьер призвал распространить принятые в Москве ограничения на всю страну
14:31 Россиянам объяснили, как будет оплачиваться нерабочая неделя Россиянам объяснили, как будет оплачиваться нерабочая неделя
13:34 Число случаев заболевания COVID-19 в России выросло до 1036 Число случаев заболевания COVID-19 в России выросло до 1036
В России вводятся штрафы за нарушение карантина
В России вводятся штрафы за нарушение карантина
13:26 США оказались первыми в мире по случаям с коронавирусом США оказались первыми в мире по случаям с коронавирусом

Узнай, страна!

17:00 Техническое регулирование рынка строительных материалов – выход из тупика Техническое регулирование рынка строительных материалов – выход из тупика
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
15:37 ТОП-10 достижений недели: как в России улучшали экологию, строили логистические хабы и новые заводы? ТОП-10 достижений недели: как в России улучшали экологию, строили логистические хабы и новые заводы?
13:20 В Калужской области создали автоматические ультрафиолетовые обеззараживатели для перил эскалаторов В Калужской области создали автоматические ультрафиолетовые обеззараживатели для перил эскалаторов
12:52 В Забайкалье впервые в РФ запустили серийное производство горных машин для узкожильных месторождений В Забайкалье впервые в РФ запустили серийное производство горных машин для узкожильных месторождений
12:40 В Амурской области заложено малое гидрографическое судно для Тихоокеанского флота В Амурской области заложено малое гидрографическое судно для Тихоокеанского флота
11:47 В Ставропольском крае начали строительство современного завода по производству сухофруктов В Ставропольском крае начали строительство современного завода по производству сухофруктов
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
11:21 В Нижегородской области спустили на воду сухогрузную баржу рекордной грузоподъемностью 6 тысяч тонн В Нижегородской области спустили на воду сухогрузную баржу рекордной грузоподъемностью 6 тысяч тонн
10:50 В Алтайском крае модернизировали сразу два маслосырзавода, удвоив переработку молока В Алтайском крае модернизировали сразу два маслосырзавода, удвоив переработку молока
26 МАР, 15:53 В Красноярске ученые создали алгоритм определения параметров арктической почвы при помощи спутников В Красноярске ученые создали алгоритм определения параметров арктической почвы при помощи спутников
26 МАР, 15:34 Президент ТПП РФ Сергей Катырин на экономическом форуме получил в подарок интерактивную Бабу Ягу Президент ТПП РФ Сергей Катырин на экономическом форуме получил в подарок интерактивную Бабу Ягу



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter