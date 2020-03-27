Британский премьер заразился COVID-19

В настоящее время Борис Джонсон находится на карантине, поэтому работает из дома.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на своей странице в Twitter сообщил, что заразился инфекцией COVID-19. По его словам, у него появились слабые симптомы, такие как кашель и повышенная температура. В связи с этим британский премьер принял решение пройти тест на коронавирус, который дал положительный результат. В настоящее время Борис Джонсон находится на карантине, поэтому работает из дома, пишет РИА Новости.

Напомним, что 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку инфекции COVID-19 пандемией.