США оказались первыми в мире по случаям с коронавирусом

Только за один день Штаты обогнали Италию и КНР по подтвержденным случаям, а также по скорости распространения инфекции.

Штаты стали первыми в мире по подтвержденным случаям заражения новым типом коронавируса COVID-19, передает РИА Новости со ссылкой на исследование Университета Джонса Хопкинса. Аналитики подсчитали, что на данный момент в стране зарегистрировано порядка 85,4 тысячи случаев (в Китае 81,3 тысячи). По факту, как отмечается, США только за один день обогнали Италию и КНР.

Однако при этом в Штатах значительно меньше жертв в соотношении к общему числу зараженных: 1288 летальных случаев против 3298 в Китае и 8215 в Италии. Но, как поясняют эксперты, данные цифры не нужно сравнивать напрямую, так как пока нет информации о том, в какой стране больше случаев и где они лучше регистрируются.