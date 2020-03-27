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Русский космос

В России скончался еще один пациент от коронавируса COVID-19

27.03.2020 12:10
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В России скончался еще один пациент от коронавируса COVID-19

Всего на данный момент в стране 1036 случаях заражения инфекцией. Выздоровело 45 человек.

В Москве скончался еще один человек, который ранее показал положительный тест на новый тип коронавируса, передает РИА Новости со ссылкой на информацию, поступившую из оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции. Таким образом, в России уже трое погибших от COVID-19.

Напомним, что 11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. На данный момент, согласно последней информации, заражено порядка 465 тысяч человек, более 21 тысячи заболевших умерли. В России сообщается о 1036 случаях заражения инфекцией, выздоровело 45 человек.

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