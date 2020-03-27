В России приостанавливается работа общепита и курортов
Срок, в течение которого должна быть приостановлена бронь мест в гостиницах и санаториях – с 28 марта до 1 июня.
Глава кабмина Михаил Мишустин распорядился приостановить работу санаториев, курортов и деятельность общепита, передает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт правительства.
Уточняется, что речь, в частности, идет о федеральных госорганах, в распоряжении которых имеются подведомственные санатории, а также пансионаты, дома отдыха, детские лагеря и гостиницы. Срок, в течение которого должна быть приостановлена бронь мест – с 28 марта до 1 июня. Исключением могут являться те, кто пребывает в служебных командировках либо служебных поездках.
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