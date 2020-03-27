Немецкий депутат призывает снять с России санкции

Робби Шлунд убежден, что антироссийские ограничения необходимо «снять полностью».

Депутат Бундестага Робби Шлунд, представляющий партию «Альтернатива для Германии», заявил, что нужно полностью и немедленно снять антироссийские санкции, информирует РИА Новости. По словам парламентария, существующие ограничения вступают в противоречие с декларациями германского правительства, в которых речь идет о солидарности и взаимовыручке в борьбе против коронавируса. Шлунд убежден, что санкции нужно «снять полностью», и стало бы «шагом вперед», который помог бы поддержать экономику Германии и России после коронавирусной пандемии.