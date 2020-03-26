В России вводятся штрафы за нарушение карантина

Поправки будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях.

В России вводятся штрафы для физических и юридических лиц, отказывающихся соблюдать меры, введенные из-за COVID-19. Как информирует РИА Новости, поправки соответствующего содержания будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях.

По словам главы правительства Михаила Мишустина, в условиях необходимости мер борьбы с инфекцией сегодня есть люди, которые «демонстрируют редкое легкомыслие» в отношении безопасности окружающих и своего здоровья.

Ранее на рассмотрение Госдумы был внесен законопроект, который ужесточает ответственность за нарушение карантина. Нарушителям может грозить штраф от полумиллиона до двух миллионов рублей. Также может последовать наказание в виде лишения права на профессию либо лишение свободы на несколько лет.