В России вводятся штрафы за нарушение карантина
Поправки будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях.
В России вводятся штрафы для физических и юридических лиц, отказывающихся соблюдать меры, введенные из-за COVID-19. Как информирует РИА Новости, поправки соответствующего содержания будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях.
По словам главы правительства Михаила Мишустина, в условиях необходимости мер борьбы с инфекцией сегодня есть люди, которые «демонстрируют редкое легкомыслие» в отношении безопасности окружающих и своего здоровья.
Ранее на рассмотрение Госдумы был внесен законопроект, который ужесточает ответственность за нарушение карантина. Нарушителям может грозить штраф от полумиллиона до двух миллионов рублей. Также может последовать наказание в виде лишения права на профессию либо лишение свободы на несколько лет.
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Как всегда пиар! Эта рекомендация президента на предприятиях уже создала добровольно-принудительные условия работать под личную ответственность! Надо добавлять в конституцию новую поправку... А лучше бы добавить всем главарям по их заслугам а не по пиару!