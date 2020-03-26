Московские власти допускают продление выходных из-за коронавируса

Заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в столице еще одна неделя может стать нерабочей из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Данная информация была озвучена ею в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Ракова отметила, что окончательное решение по этому вопросу будет принято властями в конце предстоящей недели. По ее словам, все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с распространением COVID-19, пишет gazeta.ru.