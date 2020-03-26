Собянин ужесточил ограничительные меры из-за коронавируса в Москве
26.03.2020 22:59
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Во время "выходной недели" в Москве ужесточат карантинные меры.
Мэр столицы Сергей Собянин подписал распоряжение об ужесточении карантинных мер, связанных с недопущением распространения коронавируса в Москве, пишет РБК. Новые ограничения, которые будут действовать с 28 марта по 5 апреля, включают:
- закрытие всех магазинов и торговых точек, за исключением продовольственных магазинов, аптек и организаций, осуществляющих продажу товаров первой необходимости;
- закрытие парикмахерских и салонов красоты, автосалонов, культурно-развлекательных заведений, парков, ресторанов, кафе и баров, за исключением тех, кто доставляет еду на дом или готовит еду на вынос;
- настоятельные рекомендации отказаться от посещения религиозных объектов.
При этом ограничения не коснутся:
- медицинских и реабилитационных учреждений, а также тех организаций, которые оказывают услуги по уходу за престарелыми;
- кредитных, страховых и оказывающих ритуальные услуги организаций;
- организаций, оказывающих услуги населению дистанционно, сервисов доставки еды и курьерских служб;
- организаций, выполняющих неотложные работы;
- а также транспорта.
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