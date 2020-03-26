Собянин ужесточил ограничительные меры из-за коронавируса в Москве

Во время "выходной недели" в Москве ужесточат карантинные меры.

Мэр столицы Сергей Собянин подписал распоряжение об ужесточении карантинных мер, связанных с недопущением распространения коронавируса в Москве, пишет РБК. Новые ограничения, которые будут действовать с 28 марта по 5 апреля, включают:

закрытие всех магазинов и торговых точек, за исключением продовольственных магазинов, аптек и организаций, осуществляющих продажу товаров первой необходимости ;

; закрытие парикмахерских и салонов красоты, автосалонов, культурно-развлекательных заведений, парков, ресторанов, кафе и баров, за исключением тех, кто доставляет еду на дом или готовит еду на вынос ;

; настоятельные рекомендации отказаться от посещения религиозных объектов.

При этом ограничения не коснутся: